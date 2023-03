„JÄRGMINE PEATUS“ | Rasedana kolm kuud välismaal veetnud Claudia: Sansibari haigla ees jooksid ringi kuked ja kanad

Claudia tunnistab, et tema arvates on talvisel ajal Eestis väga raske rase olla - seepärast ta meeleldi ka välismaale pages. Kui algul oli plaan olla kolm kuud Dubais, siis lugedes erinevate paradiisisaarte kohta, jõudis ta Sansibarini. Enne piletite ostmist uuris ta mõlema paiga turvalisuse ja arstiabi kättesaadavuse kohta. Kuigi Sansibar on Saaremaa suurune saar, leidub seal mitu naistele mõeldud haiglat. Sealsed teenused on ka üsna odavad... kuid samas ei pruugi olla kohalike jaoks ikka taskukohase hinnaga.