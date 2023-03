SÕJAKOKKUVÕTE | Tsiviilelanikest inimkilp

Rootsi peaminister Ulf Kristersson ütles, et tõenäosus, et Soome liitub NATOga enne Rootsit, on suurenenud, kuigi Rootsi liikmelisuski on vaid aja küsimus. Takistuskiviks on Türgi (ent ka Ungari), kellele ei meeldi kahe riigi poliitika kurdi päritolu põgenike suhtes, kellest nii mõndagi peab Türgi valitsus terroristiks. Ankaral on Rootsi liitumise kohta rohkem vastuväiteid kui Soome puhul ja Kristersson ütles, et Türgi seisukoht selles asjus on muutumatu, mis tähendab, et kaks riiki ei pruugi ühineda nii, nagu nad eelistavad. „Lõpuks pole küsimus selles, kas Rootsi saab NATO liikmeks, vaid millal,“ sõnas ta siiski.