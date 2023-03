Näitame keelt! Tänavune keeletegu on pöörane keelemaraton internetis

„See sündis väga lihtsast mõttest, et eestlased on väga tublid keeleõppijad, jooksevad õhtuti erinevatele keelekursustele. Aga kui küsida, millal õpiti viimati eesti keelt, siis juhtus see parimal juhul 12. klassis, kehvemal juhul 9. klassis, võib-olla ülikoolis. See oli meeldetuletus oma inimestele, kui hästi meil tegelikult läheb,“ meenutab Eesti Keele Instituudi (EKI) turundusjuht Gerly Tuisk, kust tuli pöörane idee, korraldada 15 tundi väldanud motivatsioonipäev „Näitame keelt“.