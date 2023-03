RIINA SIKKUT | Terav nali infotunnis on täiesti asjakohane, aga palju toimub ka sellist, mis valijate usaldust valitsejate vastu kuidagi ei kasvata

Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa sotsiaaldemokraatide riigikogu kandidaat Riina Sikkut rääkis Õhtulehe ajakirjanikule Rainer Kergele 6. märtsil antud videointervjuus, et kuigi sotsid said vaid üheksa mandaati, on see siiski hea tulemus, millega saab tasakaalustavat rolli mängida. Juttu tuli ka sitikaburgeritest ning naljadest infotunnis.