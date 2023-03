PUUST JA PUNASEKS | Miks on riigieelarve täiesti metsas ja sinna jääbki?

„Kui keegi ütleb, et riigi valitsemises on võimalik kokku hoida sadu miljoneid, siis ta valetab – ei ole võimalik! Kõik on otsinud!“ põrmustab lahkuva riigikogu rahanduskomisjoni aseesimees Jaak Aab peaminister Kaja Kallase eesmärgi jõuda nelja aastaga eelarvetasakaaluni.