Raha, raha ja veel kord raha: uus Tartu ülikooli rektor peab valvekoerana valitsuse lubatut jälgima

„Ma ei arva, et me struktuuri muutma hakkama, aga meil on mõned eesmärgid, mis nii või naa tulevad. Teadus ja uusettevõtluse temaatika, mis oleks minu puhul kindlasti järgmise perioodi oluline teema. See vajab kõvasti edasi arendamist, tuleb olla aktiivne, et leida välist rahastust,“ ütleb Tartu ülikooli rektor Toomas Asser, milliseid uuendusi ta tagasivalimise korral ette võtaks.