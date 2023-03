JAANUS KARILAID | „Meie eesmärk on tagada, et Reform valijaid ära ei sööks. Et nad ei teeks inimestele liiga.“

Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa valimisringkonnas riigikokku kandideerinud ja ka valituks osutunud Jaanus Karilaid mõtiskles Õhtulehe ajakirjanikule Rainer Kergele 6. märtsil antud videointervjuus, kuidas Reformierakond on koalitsioonis tegelikult üksi – Eesti 200 on Reformierakonnaga üks ja isegi sotsid on refikate järelkäru.