RIINA SOLMAN | „Vastanduva ja vaenutseva kommunikatsiooni lõpetamine oleks elementaarne riigimehelikkus nii Reformierakonna kui ka EKRE poole pealt.“

Õhtulehe ajakirjaniku Rainer Kerge valimisjärgse saatesarja usutletavaks on see kord Riina Solman Isamaast. Intervjuu leidis aset vahetult peale valimisi, 6. märtsil. Kommunikatsioonispetsialistina analüüsib ta ka EKRE sõnumeid, ja leiab, et nende jaoks osutus komistuskiviks valijaskonna ülemanipuleerimine ja soov kõiki kärbseid ühe lasuga saada.