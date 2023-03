Politsei otsib 16aastast Nele Liisi

Põlvast pärit Nele Liis oli märtsikuu esimesel nädalavahetusel Põlvas kodukülastusel ning pidanuks 5. märtsil tagasi Hiiumaal paiknevasse noortekodusse naasma. Neiu lahkus küll kodust, kuid kooli ta ei suundunud. Sest ajast on teadmata, kus Nele Liis viibib või kellega aega veedab. Sotsiaalmeedia vahendusel on ta oma vanematega küll suhelnud, viimati möödunud nädalavahetusel, kuid vanematele ta avaldanud ei ole, kus viibib ja millal koju või kooli naaseb.

Pere sõnul on neiu rändava loomuga ja ta võib viibida nii Põlvas, Tartus kui Rapla kandis. Samas ei saa välistada ka teisi piirkondi.

Patrullidele on edastatud neiu isikukirjeldus ning kontrollitud on erinevaid aadresse ja viibimiskohti, kus ta olla võiks. Paraku seni tema asukohta tuvastada pole õnnestunud.

Nele Liisil on seljas must pikem jope ja tumedad püksid. Tal on helepruunid juuksed.