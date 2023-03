„NAISE SÕNA ON NAISE JÕUD“: Läänemaa Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilase Marlen Makarovi emakeelepäeva eriauhinna saanud essee

14. märts on emakeelepäev. Kas ei kõla uhkelt? Ilusal keelel on vääramatu jõud, ent küllap ei hoomaks eesti keel eestlaste kombel tagasihoidlikult seda ise, kui see võimalik oleks. Meie keel hõlmab endas vaoshoitud ilu ja esteetilisust, seda kõnelevad vähesed. Sellest olenemata see püsib, ja ometi öeldakse ju, et vähem on rohkem.