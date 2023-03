TOOMAS ALATALU | Käes on kurikuulus väheste võimuaeg, sest seis – vanal valitsusel pole nagu enam volitusi, uut aga pole – lubab kõike

Meenutuseks – aprillis 1995 osati Lätile ära anda pea pool Liivi lahest, märtsis 2007 lükati kiirelt kokku Karla katedraal, ehkki veel enne valimisi seisis mass selle kaitsel, täna (märts 2023) saab viimasele tuua vastupidise näite – keskkonnakaitseamet keelustas „Estonia” juurdeehituse. Teadmiseks – paljudes riikides on seadusandlikult keelatud uued ametissenimetamised ja otsused suurobjektide kohta 30 päeva enne ja 30 päeva pärast üldvalimisi ehk siis sel-ebamäärase-võimu ajal. Tasub teada sedagi, et Lätis saab n.ö. vana parlament ka pärast valimisi kokku tulla lõpetamaks poolelijäänut ja kuna otsustajatel vabad käed, annab see võimaluse panna punkt ka kõige võimatumana näivale. Mõistagi on Lätis ka ministrite tegevus sel ajal teine, sest – parlament ju kontrollib.