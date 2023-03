Juhtkiri | Hooldekodudki vajavad oma kvaliteedistandardit

Kui Soomes on hooldekodudes üks hooldaja 13 kliendi kohta ning Eestis peab üks hooldekodutöötaja hakkama saama tervelt 28 hooldatavaga, siis kas see peabki nii olema? Soome kaks korda kõrgemate palkade puhul kajastub nende parem elustandard ka hooldekodudes. Kuid meil siin valitsevad arusaamatud käärid: ühelt poolt on hooldekodukoha maksumus olnud paljude jaoks kättesaamatult kõrge, samal ajal on töötajatele pakutavad palgad sedavõrd madalad, et raske on sellesse ametisse pühendunud töötajaid leida. Samas peab hooldekoduäri olema siiski piisavalt tasuv, sest vastasel juhul ei üritataks olemasolevat äri laiendada ega prooviks uued tegijad turule juurde tulla.