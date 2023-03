Politsei palub taas abi selgitamaks 13aastase Arabella asukohta

Arabella lahkus enda kodust Harku vallast täna hommikul ning läks kooli. Tundidesse tüdruk aga ei jõudnud, ta jättis oma koolikoti rõivistusse ning lahkus. Keskpäeva paiku nähti tüdrukut veel Ülemiste keskuses, kuid seni ta koju jõudnud ei ole. Ka pole õnnestunud vanematel lapsega kontakti saadi, kuna tema telefon on kodus.

Viimati oli tüdruk samamoodi ringi uitamas alles möödunud nädalavahetusel. Ka siis otsis politsei last taga ning ta leiti tänu vihjetele Pärnust aega veetmast.

Arabella on 160 cm pikk, kõhnema kehaehitusega. Tal on pruunid õlgadeni juuksed. Tüdrukul on seljas tumesinine pikk jope, peas musta värvi müts ning mütsi peal kannab enamasti kapuutsi.