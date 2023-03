Ärikaksik Teet ei õpi oma vigadest ja peab nüüd mitu aastat vangis istuma

Tunamullu talvel istus Teet Märtman kohtupingis, sest ta ähvardas oma endist pruuti. „Sure ära, saatanasigitis! Varsti tulevad mõrvarid ja kepivad sulle p***e, s***ne l**u“ ning „Sind tapetakse, tükeldatakse ja raiutakse pea maha! Õige pea on sinu ukse taga mõrvarid“ on vaid mõned stiilinäited, mille eest ta toona kohtu alla anti. Võiks arvata, et täiskasvanud inimene ei korda niipea sama viga, ent võta näpust. Vaid kolm kuud hiljem ähvardas Märtman juba järgmist inimest.