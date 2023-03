Üle 45 aasta hukkamist oodanud surmamõistetu saab kohtus uue võimaluse

1966. aastal tapeti Jaapanis ühe kohaliku miso-tootja tegevjuht, tema naine ja kaks teismelist last. Nende kodu süüdati ning see põles maani maha. Kuni 2014. aastani oli võimudel selge: tapjaks oli mehe alluv Hakamada Iwao. Mees ju isegi tunnistas, et tegi seda! Ent lugu pole nii lihtne, kui pealtnäha paistab.