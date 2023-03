Liigeste kulumine, liigesepõletik – mida teha nende leevendamiseks?

Osteoartroos saab alguse liigeste kulumisest

Kõhr on kude, mis katab liigeses luupindu ning on tervena sile ja läikiv. Terve kõhr võimaldab liigeses sujuvat ja valutut liikuvust. Kõhre kulumise tõttu kaotab see oma sileda pinna, hakkab õhenema, väheneb elastsus ja halvenevad puhverdavad omadused. Osteortroosi korral tekib lisaks kõhrekahjustusele ka liigesesisene põletik, mis kiirendab haiguse arengut ja põhjustab valu. Haigus võib hakata arenema 40ndates eluaastates, kuid eakate hulgas on artroos juba enamikul inimestest. Kuna osteoartroos põhjustab palju valu ja kannatusi, on teadlased viimastel kümnenditel püüdnud leida efektiivseid ja ohutuid vahendeid sellest haigusest jagu saamiseks.

Arstide kindel seisukoht on, et liigesehaiguste ravi tuleb alustada võimalikult kiiresti, kohe pärast esimeste haigusnähtude avastamist. Mida varem raviga alustada, seda paremad on tervenemise väljavaated ja seda väiksemad on hilisemad kannatused.

Looduslikud vahendid liigeste kulumise leevendamiseks

Liigesehaiguste korral saab abi looduslikest vahenditest. Uuringute tulemused ja pikaajaline ravikogemus näitab, et teatud bioaktiivsete ainete regulaarne manustamine aitab hoida liigeste tervist ning vältida liigese kulumise süvenemist. Ilma põletikuta kulgevate liigesehaiguste ja liigeste traumade korral on soovitatav kasutada aineid, mis on liigeste loomulikud ehitusmaterjalid: glükoosamiini, kondroitiini, kollageeni ja hüaluroonhapet. Need neli ainet on liigesekõhre ja liigesevedeliku peamised ja äärmiselt olulised koostisosad. On välja selgitatud, et ka oomega-3 rasvhapetest võib olla abi. Mõistlik valik on Artroveron 5in1 – komplekspreparaat, milles kõik need ained on olemas.