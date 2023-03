FOTOD | Politsei otsib Tartus kadunud 57aastast Karinit. Naine võib liikuda Kõrveküla-Vasula kandis

Murelikud lähedased pöördusid politsei poole, kui märkasid, et Karin on juba ööpäev kadunud ning neil puudus teadmine, kellega naise aega veeta või liikuda võiks. Kodust lahkudes jättis naine maha oma isiklikud asjad, telefoni ning ka tema koduuks oli lukust lahti jäänud.

Lähedased on üle vaadanud naise kodu ümbruse Tartus Siili tänaval ning teised piirkonnad Emajõe lähistel. Üle on kontrollitud ka linna meditsiiniasutused, ka sealt naist paraku pole. Töö Karini leidmiseks jätkub.

Politsei- ja piirivalveameti Tartu piirkonnavanema Siim Linnardi sõnul jätkuvad otsingud Karini leidmiseks ning tihedat koostööd tehakse nii kadunud naise lähedaste kui ka vabatahtlike otsijatega. „Praeguseks oleme läbi vaadanud nii naise kodukandi kui ka linna turvakaamera salvestisi ning neist nähtub, et Karin liikus pühapäeva hommikupoolikul mööda Turu tänavat edasi tagasi. Niisamuti tuvastasime bussijaama turvakaamera salvestist läbi töötades, et Karin istus pühapäeval kell 12.45 maaliini bussile, mis liigub marssruudil Tartu-Vasula. Suhtlesime ka liini teenindanud bussijuhiga, kelle sõnul võis naine väljuda bussist Lombi küla peatuses.“

„Niisamuti oleme pidevas kontaktis kadunud naise lähedastega, kellega ühes kontrollisime üle ka Karini varasema elupaiga Nõos. Kahjuks sealtki otsitavat naist leida ei õnnestunud. Järgnevalt liiguvad otsingumeeskonna tegevused Kõrveküla-Vasula kanti, millises suunas otsitav naine pühapäeva pärastlõunase bussiga liikus. Räägime nii kohaliku kogukonnaga kui ka kontrollime asulasiseseid aga ka väliseid teid ja tänavaid kogumaks infot, kas naist on kuskil liikumas nähtud. Siit ka palve kõikidele Vasula-Kõrveküla kandi inimestele, et nad hoiaks silmad lahti ja kui nad peaks Karinile sarnast naist nägema või on teda läinud päevadel kuskil liikumas näinud, sellest politseile teada anda. Ka palume üle vaadata keldrid, kõrval- ja abihooned välistamaks, et naine seal kuskil peavarju ei otsi.“