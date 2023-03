KAS NAINE ON VAID SÜNNITAV KEHA?! Võhivõõrad ja lähedased survestavad lastetuid: „Sinusugusele tuleks peksa anda!“

„Mul on mitu venda, nii kümme aastat minust vanemad. Nad on elupõlised poissmehed. Olin 15-16aastane, kui esimest korda tuli perekonnas „nali“, et sellise tempoga on Triin esimene, kes lapselapse perre toob. Mida aeg edasi, seda tõsisemalt seda öeldi. Pooleldi etteheitena vendadele, pooleldi ootuste seadmiseks mulle,“ tõdeb Triin, kes pole kunagi lapsi tahtnud.