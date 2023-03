Hannes Nagel | Pilguheit EKRE tööriistakasti – teadlik taganemine opositsiooni

Mure on arusaadav – kuidagi tuleb ju oma organisatsiooni liikmetele ja valijatele põhjendada, miks nii halvasti läks. Tegemist on klassikalise orginatsioonikriisiga. Võib oletada, et enne e-häälte tulemuste selgumist jagati EKRE valimispeol juba portfelle ning šokk on sellevõrra suurem. Ka valimiskampaania ajal räägiti, et võit on käega katsuda ning tuleb vaid hääletama minna. Ette võeti ka suur turnee, mis on iseenesest on positiivne, sest valimiskampaania võikski ette näha otsesuhtlust, ent tehtud pingutus pole ära tasunud. Mida siis teha?