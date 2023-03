Oleg Samorodni | Mida teha Venemaaga peale tema lüüasaamist? Sama, mida Saksamaaga pärast teist ilmasõda!

Suurimate lääneriikide pead kui ka NATO juhid on korduvalt avalikult väitnud, et Venemaa ei tohiks sõda Ukraina vastu võita. See tähendab, et Ukraina peab võitma. Kolmandat võimalust ei ole. Ka Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on korduvalt avalikult teatanud, et Ukraina peab Venemaaga sõda kibeda lõpuni. Ukraina võit tähendab Vene vägede väljalöömist kogu Ukrainast. Ja selle tulemusena taastatakse Ukraina suveräänsus tema rahvusvaheliselt tunnustatud piirides, sealhulgas Krimmi poolsaarel ning kogu Donetski ja Luganski oblasti territooriumil.