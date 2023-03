IRJA LUTSAR | Iga väikese nohu ja kurgukipituse korral ei pea tingimata töölt koju jääma ega last kollektiivist kõrvale hoidma

Kolm aastat koroonaviirusega on läinud märkamatult, tegelikult oli kaks aastat ikka väga raske. Ametlike teavete järgi pole siiani keegi koroonaviiruse kriisi lõppenuks tunnistanud, see lihtsalt vajub vaikselt ajalukku. Kriisi lõpetamisest polnud juttu ka sotsiaalministeeriumi COVID-19 valmisolekukavas 2022/2023 viirushooajaks. Seetõttu pole ka üllatav, et 23. veebruaril ERR uudistest selgub, et veel praegugi kehtib mitmetes lasteaedades koroonaviiruse pandeemia aegne režiim ning lapsevanemaid lasteaia ruumidesse ei lubata ning peodki peetakse õues. Lasteaedade juhatajad põhjendasid seda igatalvise ringlevate viiruste rohkusega.