GRAAFIK | Kuhu koroona kadus? Mitte kuhugi! Ta on praegu lihtsalt silma alt ära, nagu võilill pärast õitsemist

„Nõrgem viirus, mis ei nakata inimest väga raskelt, levib paremini. Kui ilmusid välja koroonaviiruse leebemad tüved, kadusid tõsist haigestumist põhjustavad tüved. Viirused on nagu umbrohi: edukaim on see, kes ennast kõige paremini külvab,“ ütleb Ana Rebane, Tartu ülikooli molekulaarmeditsiini professor. Kolm aastat tagasi, 12. märtsil 2020 kuulutas valitsus seoses koroonaviirusega Eestis välja eriolukorra. Vaatame professor Rebase abiga, mis sellest viirusest nüüdseks saanud on.