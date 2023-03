FOTOD | Rohenäppude pidu: Kuulsa Jõgeva kollase mugulad lõppesid seemnefestivali esimesel tunnil

„Jõgeva alevikus oli viimati nii palju külalisi 1939. aastal, kui siin käis president Päts. See meenutab juba natuke Palamuse väljanäitust, aga see on tore,“ tõdevad Jõgeva esimesel seemnefestivali korraldajad, kes ei osanud nii suure külastajate hulgaga sugugi arvestada.