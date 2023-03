BLOGI | Sõjas Ukrainas hukkus esimene eestlane

Prantsusmaa ja Ühendkuningriik leppisid kokku, et koolitavad ühiselt Ukraina merejalaväelasi, kirjutab European Pravda.

Venemaa parandusasutustes karistust kandvate vangide värbamine Venemaa erasõjalise eraettevõtte Wagner poolt on murettekitav, ütles ÜRO ekspertide rühm ühisavalduses, mille ÜRO inimõiguste ülemkomissari büroo (OHCHR) reedel avaldas. Teadaolevalt „pakuvad Wagneri rühmituse liikmed kriminaalkaristuste tühistamist“ ja „igakuist makset“ nende vangide sugulastele, kes nõustuvad ühinema.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles, et Ukraina polnud seotud Nord Streami gaasijuhtmete plahvatusega.

Wagneri palgasõdurite rühmituse asutaja Jevgeni Prigožin ütles reedel, et tänab valitsust „kangelasliku“ laskemoona tootmise suurendamise eest, kuid on endiselt mures oma võitlejate ja kogu Vene armee puuduse pärast. Prigožin ütles ka, et Wagner avas värbamiskeskused 42 Venemaa linnas.