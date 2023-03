Raudteejaamas tualeti rahakappi lõhkunud vargad jäid tühjade pihkudega

Juhtum leidis aset jaanuari lõpus, kus kaks meest lõhkusid WC rahakapi. Samas oli rahakapp just tühjendatud, sõnas Eesti raudtee kommunikatsioonijuht Monika Lilles, et vargad jäid tühjade pihkudega. Juhtunu kohta pöördus Eesti raudtee politseisse. Eesti raudteel on registreeritud ka vandalismijuhtumeid, kus Koidula jaamapargis soditi Operaili vaguneid, samuti on olnud piirdeaia lõhkumisi ja tõkkepuude maha sõite.