Politsei uurib kümneid agressori sümboolikaga seotud juhtumeid

Läinud aasta detsembrist kuni selle aasta veebruari keskpaigani on Ida prefektuuris registreeritud üle 44 juhtumi, mis on seotud agressori sümboolikaga. Politsei- ja Piirivalveameti pressiesindaja sõnul on nendest 25 osas alustatud ka menetlus. Lõviosa nendest juhtumitest on seotud Georgi lindiga, mis on agressiooni toetav ja meil seadusega keelatud, lisas ta. Nimelt on karistusseadustikus sätestatud väärteona vaenulike sümbolite kasutamine agressiooni ja sõja toetamiseks: täpsemalt nähakse ette rahatrahv või arest agressiooniakti, genotsiidi, inimsusevastase või sõjakuriteo toimepanemisel kasutatud sümbolite eksponeerimise eest eesmärgil, et neid tegusid toetada, õigustada või teisi inimesi hirmutada.