JUHTKIRI | Lemmikloomade farmi needus

„Kuidas on see võimalik!“ Need on ahhetused, kui avalikkuse ette tuleb järjekordne loomavabrik, kus käib piinavates tingimustes kiire raha nimel jube sigitamistöö. Õhtuleht kirjutab järjekordselt rõlgest kassivabrikust, kus jube vaatepilt võttis isegi kogenud loomakaitsjatel sisikonna tagurpidi.