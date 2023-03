SÕJAKOKKUVÕTE | Iraan plaanib teha Lääne relvadest piraatkoopiad

Ukraina elanikud on hakanud eelistama ukraina keele kõnelemist vene keelele. Igapäevaelus ukraina keelt kasutavate ukrainlaste arv kasvas 64 protsendilt 2021. aastal 71 protsendile 2022. aastal, selgub demokraatliku algatuse fondi uuringust. Siiski rõhutavad uurijad, et kuna okupeeritud ja rindealade elanikke küsitleda ei õnnestu, ei saa neid arve lõpliku tõe pähe võtta. Ometi on märkimisväärne, et mõned vastajad Ukraina ida- ja lõunapiirkondades väitsid, et ehkki räägivad kodus vene keelt edasi, peavad nad ukraina keelt oma emakeeleks ning eelistavad seda ka avalikus ruumis kasutada. Lääne-Ukrainas kõneleb ukraina keelt ka koduse keelena tervelt 96% vastajatest.