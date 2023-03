UUTE TÕENDITE OTSINGUL: kas Malaisia reisilennukile sai saatuslikuks tühi kütusepaak või salajane luuretehnika?

Nimelt teatas Ameerika robootikafirma Ocean Infinity, et nüüdseks on neil kogunenud uusi tõendeid, mis võiksid viia lennuvraki avastamiseni, kuid lõpliku kinnituse saamiseks tuleb kas siis sel või järgmisel aastal saata otsingumeeskond koos robotitega veel kord ookeanile. „Viimase 12 kuu jooksul oleme edenenud ning parandanud oma võimalusi eduka otsingu korraldamiseks,“ avaldab ettevõtte juht Oliver Plunkett usutluses The Guardianiga lootust.