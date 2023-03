GALERII | Vabaduse väljakul avati Eestisse pagenud ukrainlasi kujutav näitus "Ma valin elu"

Fotonäitus kujutab sõja eest Eestisse pagenud ukrainlaste portreefotosid ja nende lugu: kes nad on, milline oli nende elu Ukrainas, kuidas nad on Eestis kohanenud ja kellena näevad end viie aasta pärast. Tegemist on sotsiaalse kultuuriprojektiga, mille on loonud Ukraina sõjapõgenikest fotograafid ja mida korraldab Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet.