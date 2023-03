Laske vetel voolata: Legionella bakter ei rooma mööda torustikku ega lenda õhus

Eelmisel nädalal, kohe koolivaheaja alguses, rabas Tartut teade, et uhke V Spa torustikest leiti kopsuhaigust põhjustavat Legionella bakterit. Sel nädalal andis terviseamet teada, et ka Aura veekeskuse üks dušš kasvatas sama bakterit. Reedel tuli veel kolmaski teade, et ühest Tartu hotellist võetud veeproovis oli samuti Legionella bakter. Selguse mõttes olgu lisatud, et tegu ei ole hotelliga, mille nimi on Tartu.