SEADUSEMUUDATUS TULEB! Uus võimuliit läheb Nursipalu laiendamisega edasi riigikaitselise erandi alusel, detailplaneering jääb ära

Miks alustati just julgeolekust? Ühest küljest on see kõikidele mugav, sest tülli sel teemal ei minda. Laias pildis tahavad kõik sama. Teisest küljest viitab see ka Reformierakonna tugevale positsioonile. Nemad dikteerivad läbirääkimisi ning esimesena võeti ette just teemablokk, millega oravad oma valimisprogrammi alustasid. Sotsidel ja Eesti 200-l oli julgeolekupeatükk valimisprogrammis oluliselt tagapool.