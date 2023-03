VIDEO | PUUST JA PUNASELT: riigi valimisteenistuse juht seletab, kuidas on tagatud e-valimiste turvalisus

E-hääletamine ei ole asi iseeneses. See on Eesti digiriigis üks e-teenus paljude seas. E-hääletamise korraldus tugineb Eesti e-riigi alustele, kus igale kodanikule kohustuslik ID-kaart on võrdne isikutuvastusvahend nii digitaalses kui ka füüsilises maailmas. ID-kaardi põhiseid e-teenuseid nagu e-maksuamet, e-kool või netipank kasutavad Eesti kodanikud iga päev. Seetõttu saame eeldada, et võimalikud tehnoloogilised vead tulevad välja juba igapäevases kasutuses.