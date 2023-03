HULLUD LIIKLUSES | Enamus sõidab lubadeta. Kas tõesti?

Kas olete ka ise pannud tähele, kui paljud juhtidest ei näita enne pööret suunatuld? Milleks veel see, mõtleb selline juht vist. Et küll teised ikka valdavad mõtete lugemise kaunist kunsti ja saavad isegi aru, et kui ma olen juba veidi vasakule kaldunud, ju ma sinna tahan pöörata. Ja üleüldse, see on teise asi mul eest ära hüpata, lapsevanker on ikka vähemolulisem tegelane kui mina oma hobujõududega!