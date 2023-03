UUS KOLUMNIST! LAURA MALLENE | Miks me nõuame, et Ukraina sõjapõgenikud oleksid veatud, alandlikult tänulikud ja üdini korrektsed?

Aasta alguses toimus Vabaduse koolis koolitus, õppisime kõike aktiivõppest. Tegime läbi aktiivõppe mängu, koolitaja kirjutas tahvlile „Eesti riik“. Meie ülesanne oli kirjutada sõnad iga tähe juurde, nagu ristsõnas: vertikaalselt iga tähe alla, üles või nii, et täht jääb kusagile keskele. Sõnad pidid seostuma Eesti riigiga. Ukraina õpetajad tegid seda ukraina keeles, vaatasin, kuidas nad kirjutasid Tallinna ja valgete ööde ja muu sellise kõrval: varjupaik, turvalisus ja demokraatia. See oli ilus - taibata, et mu kodumaa on ukrainlaste jaoks turvaline, demokraatlik varjupaik. Õpetaja-töö Vabaduse koolis emotsioonide poolest just kõige vaesem pole.