VAHETAD PAKETTI JA MUUTUD TÄIESTI TEISEKS INIMESEKS?! Elektrimüüja koostab arveid nii, et osa riiklikust hüvitisest võib jääda saamata

Eelmise aasta oktoobrist selle aasta märtsini hüvitab riik osa elektrihinnast. Täpsemalt maksab riik teie eest kinni kuni viis senti eeldusel, et elekter maksab rohkem kui 8 senti ühe kWh eest. Näiteks kui elektrihind on 18 senti ühe kWh eest, peate ise maksma 13 senti ning riik maksab 5 senti. Kuuenda sendi võidate lisaks veel ka käibemaksu pealt. Kui hind on aga 12 senti ühe kWh eest, siis teie maksate 8 ja riik neli senti.