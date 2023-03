KOGU RAHA JÄÄB MAJJA! Võlanõustaja: „Coop on sidunud lihtsa maainimese oma võrku.“

Võlanõustamisega tegeleva juristi Raivo Kiisa sõnul näeb raskustesse sattunud inimeste võlausaldajate seas koos kiirlaenufirmadega sageli nime Coop Finants. Enamasti on need kobarvõlgnikud, kes on võtnud alul kõrge intressiga laenu ühest firmast, seejärel intresside ja viiviste katmiseks juba järgmisest ja nii edasi. Tihti lõpeb see eraisiku pankrotiga.