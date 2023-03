Läti kingib roolijoodikutelt konfiskeeritud autod Ukrainale

Läti konfiskeerib alates sellest aastast tugevalt joobes juhtidelt autod. Seadus on jõus olnud vaid paar kuud, kui sõidukid ei mahu enam arestiplatsidele ära. Lahendus on lihtne: autod annetatakse Ukraina sõjaväele ja haiglatele, kus neist on kordades rohkem kasu.