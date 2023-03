Poest ei leidnud? Valmista kodumööbel ise!

Töödeldud metalli tuleks hiljem viimistlemiseks pulbervärvida. Pulbervärvitud metallmööbel peab kaua vastu ning selle pinnale ei teki nii lihtsalt kriipe ja defekte kui sprei-värvitud mööblile. Kõige populaarsem keevitusmeetod on MIG-keevitus, mille järel keevitused ka minimaalseks ning ühtlaseks lihvitakse. Mööbliraami on võimalik kokku liita ka TIG-keevituse abil, kuid raskemate konstruktsioonide loomisel tuleb tähelepanu pöörata keevitusõmbluste kvaliteedile. Kõige populaarsemad metallist valmistatud mööbliesemed on lauajalad, riiulid ja kapikonstruktsioonid. Spetsiaalset metallist mööblit valmistavad Eestis Arco Metal, K. Met AS, Kitman Thulema, Avolux ja mitmed teised.

Liimpuidust mööbli valmistamine nõuab rohkem rahalisi vahendeid kui metallist mööbli valmistamine. Kvaliteetne puit on tänapäeval küllaltki kallis ning eriti eksootilised puuliigid võivad maksta tuhandeid eurosid. Siiski, kui soov on omada näiteks tammest või saarest valmistatud mööblit võib kaaluda selle rahastamiseks appi võtta kasvõi kiirlaen. Ka krediitkaart on sobiv võimalus materjalide soetamiseks. Kvaliteetsemast puidust valmistatud mööbel peab kaua vastu ning annab elamisele luksuslikku väljanägemist. Laenu võtmine tasub ära ka siis, kui soovitakse välja vahetada enamus koduseks otstarbeks mõeldud mööblit.

Ise mööbli disainimisel tuleb arvestada:

vajadust

otstarvet

funktsionaalsust

materjali

kulu

mõõtusid