E. L. James toob juunis lugejateni uue romantilise romaani

“50 halli varjundit” populaarsus ei ole langenud

Raamatud räägivad Anastasia Steele’ist, kolledžis Inglise kirjandust õppivast üliõpilasest, kes armub jõukasse ärimehesse Christian Greysse. Nende esmakohtumisel peab Ana asendama oma grippi haigestunud toakaaslast, kelle ülesandeks on teha intervjuu tuntud ärimehega Seattle’s. Christian tunneb Ana suhtes vastupandamatut tõmmet, ning valib just tema järgmiseks naiseks, kellega intiimseid suhteid arendada. Nende omavaheline suhe on täis konarusi ning lihtsalt erootilisest suhtest kujuneb siiski lõpuks välja abielu ning perekond kahe lapsega.

Sari pälvis palju tähelepanu ja vaidlusi oma selgesõnalise seksuaalse sisu ja BDSM-teemade tõttu. See on kohandatud ka filmisarjaks, millest esimene film linastus 2015. aastal ja kolmas 2018. aastal. Vaatamata sellele, et Fifty Shades sarjal on kriitikutelt vastakaid hinnanguid, on sellel pühendunud fännibaas ja seda on üle maailma müüdud miljoneid koopiaid, mis teeb sellest ühe kõigi aegade edukaima raamatusarja.

Raamatute müük eskaleerus enne esimese filmi kinolinale jõudmist ning sotsiaalmeedias hakkasid levima kuulujutud eraldi sarjale pühendatud tööstuse loomisest. Fännidel oli õigus, kui riietusega ning BDSM-ga seotud esemed müügile hakkasid ilmuma. Tegemist oli perioodiga, kus raamatusangaritest said ikoonid ning filmis nende tegelaskujusid mängivad näitlejad teenisid kogu meedia tähelepanu. Nüüdseks on filmid üle kogu maailma miljardeid dollareid teeninud. Noorte seas ei piirdunud raamatute lugemine vaid raamatute ning kinopileti ostmisega – noored fännid hakkasid soetama kõike, mis oli sarjaga seotud. Pöörasemate väljaminekute tarbeks võeti isegi kiirlaenu, et ehitada oma koju valmis filmis nähtud „Punane ruum“. Poed avasid isegi krediidikontod, et fännid saaksid osta kõike, mis 50 halli varjundit ühel või teisel moel seostas. Pöörane fännibaas lõi sotsiaalmeedias kanaleid ning kontosid filmide turustamiseks ka omapäi.

“The Mister” haaras lugejaid taas äärmuslikul meetodil

Peale „50 halli varjundit“ seeria avalikustamist, keskendus Erica Mitchell taas uute tegelaskujude loomisele ning valmis uus erootiline ning köitev romaan „The Mister“. Raamat vaatleb Inglise härrasmehe ja Albaaniast pärit noore toateenija arenevat suhet, kus tuleb võidelda kasvavate tunnete ja inimrööviga tegelevate albaanlastega. Inimkaubanduse tõttu Inglismaale sattunud Alessia tunneb pidevat hirmu ning kahetsust koduriigist lahkumise üle (isegi kui see polnud tema süü). Kuid tagasi koju minek on võimatu ning kuna teda seal ees ootamas on sundabieluga seotud vägivaldne eksmees ja tütres pettunud isa, valab Alessia kogu oma frustratsiooni ning hirmu klaverimängu. Rikka mehe Maxim Travelyani kodu koristamine ei ole keeruline, kuid päevadel, mil teda kodus pole, kasutab Alessia aega mehe klaveril harjutamiseks. BDSM on selle romaani puhul asendatud võimumängudega. E.L. James toob raamatus lugejateni detaile inimkaubandusest ning sellega seotud ohtudest. Tema vaade Balkani suhtes püüdis meedias pahameelt ning just tänu inimkaubanduse seostele Albaania riigiga.

“The Missus” on järjejutt ebatraditsioonilisele armastusloole, mille lühitutvustus ei ole hetkel veel avalikustatud. Kuid autor on teavitanud intervjuus Ameerika meediaväljaandele, et nii Maximi kui Alessiat ootavad ees uued seiklused. Alates 20. juunist on raamat saadaval nii Ameerika Ühendriikide kui ka Suurbritannia raamatumüügi kanalites ning hiljem juba kogu maailmas.