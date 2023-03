ÕL VIDEO | Kusti Salm: Venemaa laseb päevas välja sama palju moona, kui Euroopa suudab toota ühes kuus

Salm nentis, et 12 kuud pärast sõja algust tuleb tõdeda, et Lääne tegevust kammitseb ressursipuudus ja eesmärgi ebaselgus.

„Viimase nelja aasta jooksul on Euroopas olnud kaks suurt kriisi. Esimene oli covid-kriis, teine eelmise aasta lõpus olnud energiakriis. Covid-kriisi lahendati 30 korda suurema rahasummaga Euroopa Liidu poolt kui täna euroliit tervikuna on pannud Ukraina sõja võitmisesse ja energiakriisi,“ seletas Salm. „See näitab, et ruumi ja võimalust on panna ressurssi sinna küllaga.“

Eesti on viimase aasta jooksul Ukrainale abi andnud ühe protsendi ulatuses SKPst, olles suure kaarega lääneliitlastest ees.

„Esimene eesmärk on toetada Ukrainat. Teine ja strateegiliselt veelgi olulisem eesmärk on innustada meie liitlasi. Lääneliitlastel on keeruline moodustada lauseid, öeldes, et nad ei saa seda teha või nii palju kulutada, kui neil on ees väiksemad riigid, kes on oluliselt keerulisemas olukorras teinud rohkem. Ma arvan, et esimesel aastal on see olnud edukas ettevõtmine,“ ütles Salm.

Aasta möödumisel on lääneliitlastega aga jõutud olukorda, kus järjekordset abipaketti on järjest raskem anda.

„Laskemoonalaod hakkavad tühjaks saama. Strateegiliselt väga karm tõsiasi on see, et Vene Föderatsioon laseb täna välja päevas umbes sama palju moona kui Euroopa kaitsetööstus suudab ühes kuus toota. Need numbrid on umbes kahe-kolme korra võrra langenud võrreldes eelmise suvega. See on väga karm strateegiline järeldus, millega tuleb tõsiselt tegeleda,“ rõhutas Salm.

Seetõttu on peaminister Kaja Kallas ja kaitseminister Hanno Pevkur tulnud Euroopa Liidus lagedale ettepanekuga, et Euroopa Liit hangiks ühiselt Ukrainale miljon mürsku.