OTSEBLOGI | Ukraina sõjas hukkus esimene eestlane

YLE vahendab, et Soome lahe idapoolses osas asuval Suursaaril (Gogland) käib agar tegevus. Venelased on seal alates 2014. aastast korraldanud eriüksuslaste õppusi. Satelliidipildid paljastavad, et saarele on püsti pandud radarijaam ning maandumisala helikopteritele. Eesti mereväe ülem kommodoor Jüri Saska sõnas YLE-le, et saar on lihtsalt „üks kivi meres“, mille luurealane olulisus kaalub üle tema sõjalise tähtsuse.