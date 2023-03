LIINA KERSNA | „Kagu-Eestis EKRE võitis ja see on tõsine mõtlemiskoht, et mida me peaksime tegema paremini ja rohkem.“

Võru-, Valga- ja Põlvamaalt riigikokku saadetud reformierakondlane Liina Kersna analüüsis Õhtulehe ajakirjanikule Rainer Kergele antud videointervjuus olukorda riigis ja muu hulgas ka seda, miks ikkagi Kagu-Eestis EKRE võitis ja mida me peaks tegema paremini ja rohkem, et see nii poleks.