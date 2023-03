Juhtkiri | Valikus on kärpekirves ja maksutõusud

Mulje pidevalt lennukilt külvatavast rahast oli mõne viimase aasta jooksul muidugi kerge tekkima. Viimati andis sellele kujutelmale hoogu juurde lastetoetuste tõstmine, ots aga läks lahti koroonapandeemia vallandudes juurutatud erinevatest toetusrahadest. Vahepeale mahtusid veel küll keskkütte-, küll elektrihinnatoetused.

Edasine valik on enam kui proosaline – kas kärpida väljaminekuid või suurendada riigi sissetulekuid. Et enam kui kümnendi taguse masu ajal hirmutas rahvast kärpekrokodill, siis ei ole praeguses olukorras sisuliselt midagi uut. Millest aga loobuda, kui rahvas pole valmis maksutõusuks või uute maksude kehtestamiseks? Kuidas teha töötajaile selgeks, et isegi kahekohalise inflatsiooni tingimustes pole põhjust eeldada edasist palgatõusu?

Lihtsaim on öelda, et tasuta asju pole olemas. Näiliselt tasuta asjade seast tuleb esimesena pähe ühistransport, kuid näiteks pole sugugi lihtne hakata korraldama ääremaadel bussiliiklust dotatsiooni ärajäämisel. Samuti on väga lihtne öelda, et toetused peavad olema ikkagi vajaduspõhised, kuid on väga keeruline tõmmata koomale raha külvamist, kui sellega kord juba algust tehtud, olgu selleks siis ühistransport või ebavõrdsete lastetoetuste kehtestamine.