Ukrainlannast bioloogiaõpetaja: „Ma pole elu sees nii palju looduses käinud kui Eestis.“

Harkivist pärit Natalia jõudmine Karksi-Nuiasse oli juhuste jada. Tema õemees töötas Nuias ning sõja puhkedes korraldas ta oma pere enda juurde. Natalia koos noorema pojaga sattus samuti Eestisse, kuid esiti Rakverre. Kui aga väikeses Nuias levis kuuldus, et seal elava pere liige on õpetaja, kes viibib samuti Eestis, kutsuti Natalia Eesti teisest otsast kohe Nuia tööle. Nii direktor Jaak Israel kui ka õppejuht Marika Mäekivi on väga rahul, et Ukraina lapsed saavad emakeeles õppida ja neid abistab ukrainlannast õpetaja.