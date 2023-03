INIMRÖÖV: neljast Mehhikos kaduma läinud ameeriklasest tuli elusana koju vaid kaks

Ameeriklastest koosnev nelik suundus Mehhikosse, nagu meedia vahendab, „meditsiinilisel eesmärgil“. See on tavalisem, kui pealtnäha arvata võiks. Tervishoid USAs on kallis – meenutagem, et ameeriklastel puudub haigekassa tüüpi riiklik tervisekindlustus; selle olemasolu, ulatus ja omavastutuse hind sõltuvad tööandja heast tahtest. Meditsiiniturismi mugavaim sihtriik ongi Mehhiko, kuhu suundub raviprotseduuridele igal aastal umbes miljon ameeriklast. Kuid odaval ravil võib olla ootamatult kõrge hind.