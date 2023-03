Öösel on kuni 20 kraadi külma

Ilmaprognoosi kohaselt on neljapäeva õhtul ja öösel muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Õhtul langeb õhutemperatuur mitmel pool alla -10 kraadi ja pikemate selgimiste korral kohati -20°C ümbrusesse. Teetemperatuur on ka üle Eesti miinuses. Transpordiamet hoiatab, et külmas õhus tekib sisemaal paiguti nähtavust piiravat udu ning teed võivad olla libedad.