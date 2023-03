MART SOIDRO | Liberaalide lillepidu: lähed peast lolliks ja hakkadki koos ingliga Toompea kohal tiirutama

Pilk protokolli. XV riigikogu valimistel sai Reformierakond 37 (+3), EKRE 17 (-2), Keskerakond 16 (-10), Eesti 200 14 (+14), Sotsiaaldemokraatlik Erakond 9 (-1) ja Isamaa 8 (-4). 40 parlamendiliiget peavad vähemasti ajutiselt Toompea tolmu jalge alt pühkima, mis tähendab seda, et uues parlamendis on 40 uut liiget. Aga need arvud on ebatäpsed, sest esiteks võib pärast valitsuse moodustamist nii mõnigi rahvaasemik pääseda parlamenti asendusliikmena ja teiseks on näiteks Eesti 200 nimekirjas riigikokku pääsenud Margus Tsahkna ja Liisa Pakosta n-ö vanad kalad, kes ka varem parlamenti kuulunud.