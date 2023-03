VIDEO | Kaja Kallas: kinnitan, et e-hääletamine on turvaline ja sellega saab edasi minna

Peaminister Kaja Kallas alustas heade uudistega majandusest.

„Eesti inflatsioon on aeglustunud 18,6 protsendilt 17,6 protsendini. Kõige rõõmustavam on see, et toiduainete inflatsioon aeglustus üle kahe protsendipunkti võrra. Järgmistel kuudel peaksime ootama inflatsiooni väga kiiret aeglustumist. Hea uudis on ka veel see, et statistikaameti andmetel oli keskmine brutopalk 2022. aastal 8,9 protsenti kõrgem kui 2021. aastal,“ rääkis Kallas.

Kuna euroalal tervikuna oli palgatõus kolm kuni neli protsenti, siis see tähendab ka jõulist palga konvergentsi ülejäänud euroalaga. „Palkade suur tõus aitab ka inimeste ostujõudu parandada,“ ütles Kallas.

Kallas rääkis ka e-hääletusest, mille osas on EKRE sisse andnud kaebused.

„Kuna see e-häälte viibimine on palju vastukaja tekitanud, siis ma sellest ka räägin. E-valimised on kindlasti Eesti digiriigi kõige silmapaistvam ja olulisem osa. See on osa meie digiühiskonnas ja see näitab ka seda, Eesti inimesed tõepoolest seda tahavad kasutada. Nagu ka e-pangandust, e-riigi kohalike omavalitsuse teenuseid, digiallkirjastatud lepinguid ja tuludeklaratsiooni,“ märkis Kallas.

„E-valimiste turvalisus ja usaldusväärsus on riigi vaatest olnud alati võtmetähtsusega, oleme sinna pannud väga palju energiat ja raha. Selle turvalisust ja usaldusväärsust on pidevalt hinnatud, seda on teinud sõltumatud audiitorid nii Eestist kui välismaalt,“ kinnitas ta.