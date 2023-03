PROTESTID MÕJUSID! Gruusia valitsus loobus vastuolulisest seaduseelnõust

Tuhanded grusiinid on kogunenud viimastel päevadel tänavatele, et protestida autoritaarse maiguga „välisagentide“ seaduseelnõu vastu, millesarnane on jõus ka Venemaal. Toimunud on vihaseid kokkupõrkeid meeleavaldajate ja valitsusvägede vahel. Lisaks on valitsuse kavatsust kritiseerinud Lääne (sh Eesti) tipp-poliitikud. Põhjalikumalt loe protestide kohta SIIT ja SIIT.